Vorbild Trump: Frankreich geht gegen Olise-Karte vor

Die Weltmeisterschaft in Nordamerika könnte sich zur Farce entwickeln. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat der französische Fußballverband FFF nach dem 1:0-Achtelfinalsieg gegen Paraguay offiziell Einspruch gegen die Gelbe Karte von Michael Olise (24) eingelegt. Gegenspieler Matías Galarza (24) ging bei einer Konfrontation der beiden zu Boden und hielt sich das Gesicht, die Videoaufnahmen überführten den Südamerikaner aber der Schauspielerei. Noch hat die Verwarnung für den Bayern-Profi keine Konsequenzen, bei einer weiteren wäre er aber gesperrt.

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Warum der FFF diesen Weg einschlägt, ist offenkundig. Der Weltverband hob die automatische Rot-Sperre von USA-Stürmer Folarin Balogun (25) für das Achtelfinalspiel gegen Belgien (Dienstag, 2 Uhr) auf. US-Präsident Donald Trump räumte mittlerweile ein, dass er bei FIFA-Präsident Gianni Infantion darum gebeten hatte, den Fall zu überprüfen. England-Coach Thomas Tuchel stellte ebenfalls nach dem 3:2-Sieg gegen Mexiko ein ähnliches Vorgehen gegen die Sperre von Jarell Quansah (23), der die Rote Karte gesehen hatte, in Aussicht.