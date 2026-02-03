Lauterns Abiama in die dritte Liga

Dickson Abiama geht ab sofort eine Spielklasse tiefer auf Torejagd. Der 27-jährige Mittelstürmer wechselt leihweise bis Saisonende vom 1. FC Kaiserslautern zu Rot-Weiss Essen. Sollte der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingen, besitzt der Drittligist dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von rund 150.000 Euro. Abiama war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison während seiner Leihe bei 1860 München in der dritten Liga am Ball.

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Dickson ist ein Spieler, den wir schon lange auf dem Zettel haben. Mit seiner großen Dynamik, seiner starken Physis und seiner unbekümmerten Spielweise kann er in der Offensive den Verlauf einer Partie beeinflussen. Entscheidend für uns war die Suche nach einem Spieler, der mit sehr viel Tempo zusätzlichen Tiefgang in unserer Offensive erzeugt. Genau diese Qualitäten bringt Dickson mit. Durch seine Spielweise ist er sowohl auf den offensiven Flügeln als auch in der Sturmmitte flexibel einsetzbar.“