Rouven Schröder will sich einer Beförderung zum Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach im Zuge der Entlassung von CEO Stephan Stegemann nicht verschließen. „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, einfach bei Borussia richtig anzupacken. Weil ich einfach richtig Bock auf die Aufgabe habe“, so Schröder auf Nachfrage der ‚Bild‘. Der aktuelle Sportdirektor führt aus: „Durch die berechtigte Kritik, die es gibt, möchte ich vorangehen und das ausmerzen. Für mich ist wichtig, dass ich alles für Borussia tue. Das ist mein Ziel. Borussia ist ein richtig geiler Verein und das sind jetzt einfach Fragen, die mich jetzt aktuell gar nicht beschäftigen. Wichtig ist jetzt nur, dass wir versuchen, maximal zu punkten – und auch im Pokal weiterzukommen.“

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Unterdessen betont Schröder, dass das Stegemann-Aus keine Auswirkungen auf Gladbachs Winter-Transfermarkt haben soll: „Wenn wir die Situation sehen, dass ein Spieler uns verstärken könnte und der wirklich hineinpasst, dann würden wir das gerne auch tun. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass durch diese Entscheidung mein Handeln jetzt eingeschränkt ist. Wir sollten alles Mögliche ausschöpfen, um in der Bundesliga zu bleiben.“ Nach dem 3:3 gegen Werder Bremen ist Gladbach weiterhin Tabellenletzter.