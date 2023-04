Stuttgart: Duo heiß auf Kastanaras

Sturm-Talent Thomas Kastanaras vom VfB Stuttgart weckt offenbar Begehrlichkeiten bei einem Zweitliga-Duo. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge beschäftigen sich sowohl Fortuna Düsseldorf als auch Hannover 96 mit dem 20-Jährigen. Wie der deutsche U20-Nationalspieler über das Interesse denkt, bleibt offen.

Kastanaras habe sich in seinem ersten Jahr bei den Schwaben allerdings etwas mehr erhofft. Für das Profiteam des VfB kam der Stürmer bislang lediglich zu vier Kurzeinsätzen, konnte sich jedoch noch nicht in die Torschützenliste eintragen. Vertraglich ist der Nachwuchsmann noch bis 2025 an die Cannstatter gebunden.

