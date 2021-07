Kade vor Rückkehr nach Dresden?

Dynamo Dresden bemüht sich um eine Rückkehr von Union Berlins Julius Kade. „Wenn es im Bereich des Möglichen ist, nehmen wir ihn mit Kusshand zurück“, wird Trainer Alexander Schmidt von der ‚Bild‘ zitiert. Wie der ‚kicker‘ berichtet, verhandeln die Vereine zurzeit über die Art der Finanzierung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst in diesem Sommer machte Union von einer Rückkaufklausel über 500.000 Euro Gebrauch. Da der 22-Jährige in der Vorbereitung aber bisher nicht zu überzeugen wusste, könnte es direkt wieder nach Dresden gehen. In der abgelaufenen Saison kam der Mittelfeldspieler in 30 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte drei Treffer und legte zwei weitere auf. Zusätzlich konnte Kade den Aufstieg in die zweite Bundesliga feiern.