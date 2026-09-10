Deco hat Einblick in den Sommer-Poker um Julián Alvarez (26) gegeben. „Wir haben ein Angebot unterbreitet, die Zahlung über drei Saisons zu strecken. Es gibt Vereine, die in fünf Raten zahlen“, so Deco gegenüber ‚RAC1‘ über die Offerte, die 100 Millionen Euro betragen haben soll, von Atlético Madrid aber umgehend abgelehnt wurde. Weiter betont der Sportdirektor des FC Barcelona: „Barça hat ihm nicht gesagt, er solle öffentlich seinen Wunsch äußern, Atlético zu verlassen.“

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Mit Ferran Torres (26/PSG) und Robert Lewandowski (37/Chicago Fire) haben zwei Mittelstürmer den Verein verlassen, neu geholt wurde Gabriel Jesus (29) vom FC Arsenal. Deco sagt: „Uns ist klar, dass unsere Spieler vielseitig einsetzbar sind. Es ist praktisch unmöglich, Lewandowski zu ersetzen. Bei Ferran haben wir die Lösung tatsächlich im Kader, selbst wenn Gabriel nicht gekommen wäre. Da Julián nicht gekommen ist, mussten wir nach einem ähnlichen Profil suchen. Deshalb haben wir Gabriel verpflichtet.“