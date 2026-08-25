Diese Woche: Passiert der teuerste Transfer des Sommers?

Enzo Fernández erlebte einen ereignisreichen Sommer. Erst ein nicht erwiderter Flirt mit Real Madrid, dann der Vize-Weltmeistertitel mit Argentinien. Zurück beim FC Chelsea saß er zum gestrigen Liga-Auftakt gegen den FC Fulham (3:2) erstmal auf der Bank. 25 Minuten vor Ende wechselte Xabi Alonso den Mittelfeldmann ein.

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War es Enzos letzter Einsatz für Chelsea? Hinweise darauf gibt es. Denn laut Fabrizio Romano wird plötzlich die Transferspur zu Manchester City wieder heiß. Gianluca Di Marzio berichtet sogar von Verhandlungen der Klubs. Es sei zu erwarten, dass der Deal noch in dieser Woche abgeschlossen wird.

Das kommt durchaus überraschend, denn eigentlich schien ein Enzo-Transfer vom Tisch. Chelsea hatte City schon vorletzte Woche eine Deadline gesetzt, die am 14. August auslief. Doch offenbar besteht die Forderung von 140 Millionen Euro Ablöse für den 25-Jährigen noch immer. Bislang ist Chelseas Morgan Rogers (24) mit 138 Millionen Ablöse an Aston Villa der teuerste Transfer in diesem Sommer. Enzo könnte also Platz eins erobern. Chelsea ist laut Romano offen für den Deal, wenn die Kohle passt und man das eigene Team noch verbessern kann. City plane wiederum bald ein offizielles Angebot für Enzo einzureichen.

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González nach Newcastle

Bewegung in den Poker bringt auch ein anstehender City-Verkauf. Nico González (24) wechselt aller Voraussicht nach für 55 Millionen Euro Sockelablöse zu Newcastle United und macht einen Platz im Mittelfeld frei. Der neue Coach Enzo Maresca würde liebend gern – wie einst schon bei Chelsea – erneut mit Namensvetter Fernández zusammenarbeiten. Die Uhr tickt, in einer Woche schließt der Transfermarkt seine Pforten.