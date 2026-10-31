Marseille-Spieler sollen auf Gehalt verzichten

Der Ligue 1-Klub Olympique Marseille sucht aufgrund von wirtschaftlichen Probleme nach Optionen, um Geld zu sparen. Nach FT-Informationen hat der Klub mehrere Spieler des Kaders um einen Gehaltsverzicht gebeten. Die Spieler von OM haben allerdings abgelehnt. Schon im vergangenen Sommer-Transferfenster musste Marseille genauestens auf die Finanzen achten und konnte deshalb nicht jeden Abgang adäquat ersetzen.

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Der Präsident Stéphane Richard sprach von einer Senkung des Gesamtgehaltsgefüges um 30 bis 35 % im Vergleich zur vorherigen Saison. Die Weigerung der Spieler ihr Gehalt zu reduzieren, erschwert die wirtschaftliche Lage in Marseille zusätzlich. Das Finanzproblem bleibt, Stand jetzt, ungelöst. Die Verantwortlichen müssen sich nun weitere Gedanken machen, wie der Verein wirtschaftlich stabiler werden kann.