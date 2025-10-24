FC Bayern: Robbens Rat an Karl

Lennart Karl (17) darf sich über den Rat einer großen Legende des FC Bayern München freuen. „Lennart Karl hat sich das Lob verdient, er war super. Das muss der Junge auch genießen. Das Wichtigste in dem Alter ist, sich immer wieder auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Man muss jeden Tag an sich arbeiten und man darf nicht denken:, Ich habe jetzt ein super Spiel gemacht, alles wunderbar.‘ Man muss im Training weiter Gas geben und darf nicht zufrieden sein mit sich selbst“, lässt der ehemalige Bayern-Rechtsaußen Arjen Robben gegenüber vereinseigenen Medien durchblicken.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das ist der Unterschied, warum die richtig guten Spieler sehr lange oben bleiben. An diesen Punkt zu kommen, ist das eine, aber an der Spitze zu bleiben, ist etwas anderes“, so der 41-Jährige, der von 2009 bis 2019 für den deutschen Rekordmeister aktiv war. Für den FCB sammelte Robben in 309 Spielen 244 Torbeteiligungen, zudem gewann man achtmal die Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal und einmal die Champions League.