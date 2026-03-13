Schalke: Baumann schlägt Alarm

Frank Baumann plant große Investitionen in die Jugendarbeit des FC Schalke 04. Im Podcast ‚19:04 - Inside Schalke‘ offenbart der Sportvorstand großen Nachholbedarf in und um die berühmte Knappenschmiede, die dringend zukunftsfähig gemacht werden müsse. Der Schalke-Boss betont, wie wichtig in den kommenden Jahren Transfereinnahmen sein werden, die am besten und einfachsten durch gut ausgebildete Jugendspieler erwirtschaftet werden können. „Die Infrastruktur ist nicht nur in Dortmund und Leverkusen besser, sondern auch bei fast allen Zweitligisten und bei Drittligisten“, lautet die schonungslose Analyse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar seien die Plätze gut, es existiert allerdings nicht einmal ein Gebäude fürs Nachwuchsleistungszentrum. Alle Jugendspieler ziehen sich in Containern um, die Kabinen seien für Talente bei Probetrainings „nicht vorzeigbar“. Zweites Problem: Die Knappenschmiede habe immer noch einen guten Ruf, aber um Spieler zu überzeugen, „braucht man auch mal Geld“ und müsse in „das eine oder andere Top-Talent mal investieren. Man muss dann vielleicht auch mal sagen, wenn es nötig ist, dass wir bei den Profis auf einen Kaderplatz verzichten“. Auch die Gesamtstruktur hat Baumann kritisch im Blick: „Wir müssen konzeptionell besser sein, können uns weiterentwickeln. Das beginnt auch im Scouting.“