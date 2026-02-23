Vertrag läuft aus: Reus lässt LA-Zukunft offen

Marco Reus kann sich einen Verbleib bei LA Galaxy durchaus vorstellen. „Mir gefällt es hier sehr gut und ich bin glücklich, Teil von LA Galaxy zu sein“, so die BVB-Legende im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘. Angesprochen auf seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag ergänzt der 36-Jährige: „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß es wirklich nicht.“

Vor eineinhalb Jahren wechselte Reus in die US-amerikanische Großstadt. „Ich hatte in Bezug auf meine Gesundheit eine ziemlich gute Vorbereitung und fühle mich großartig. Spielzeit ist sehr wichtig, um meinen Rhythmus zu finden. Vielleicht brauche ich zwei oder drei Spiele, dann sollte ich zu 100 Prozent fit sein“, so Reus.

Beim heutigen 1:1-Unentschieden gegen den New York City FC führte Reus seine Mannschaft als Kapitän auf den Platz, zudem gelang ihm die Vorlage zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. In der vergangenen Spielzeit fehlte Reus häufig verletzungsbedingt. Am Ende standen immerhin noch fünf Tore und acht Assists in 21 Einsätzen zu Buche. Für einen Star aus Europa dennoch ausbaufähig.