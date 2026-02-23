Menü Suche
Kommentar 4
Major League Soccer

Vertrag läuft aus: Reus lässt LA-Zukunft offen

Bis zum Ende des Jahres 2026 steht Marco Reus noch bei LA Galaxy unter Vertrag. Was die Zukunft für den ehemaligen Profi von Borussia Dortmund bringt, steht noch in den Sternen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Transfermarkt.de
1 min.
Marco Reus im Einsatz für LA Galaxy @Maxppp

Marco Reus kann sich einen Verbleib bei LA Galaxy durchaus vorstellen. „Mir gefällt es hier sehr gut und ich bin glücklich, Teil von LA Galaxy zu sein“, so die BVB-Legende im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘. Angesprochen auf seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag ergänzt der 36-Jährige: „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß es wirklich nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor eineinhalb Jahren wechselte Reus in die US-amerikanische Großstadt. „Ich hatte in Bezug auf meine Gesundheit eine ziemlich gute Vorbereitung und fühle mich großartig. Spielzeit ist sehr wichtig, um meinen Rhythmus zu finden. Vielleicht brauche ich zwei oder drei Spiele, dann sollte ich zu 100 Prozent fit sein“, so Reus.

Beim heutigen 1:1-Unentschieden gegen den New York City FC führte Reus seine Mannschaft als Kapitän auf den Platz, zudem gelang ihm die Vorlage zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. In der vergangenen Spielzeit fehlte Reus häufig verletzungsbedingt. Am Ende standen immerhin noch fünf Tore und acht Assists in 21 Einsätzen zu Buche. Für einen Star aus Europa dennoch ausbaufähig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer
Galaxy
Marco Reus

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Galaxy Logo LA Galaxy
Marco Reus Marco Reus
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert