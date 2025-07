Henderson unterschreibt bei Brentford

Jordan Henderson ist zurück in der Premier League. Wie der FC Brentford offiziell verkündet, unterschreibt der 35-Jährige einen Zweijahresvertrag in London. Für den Mittelfeldstrategen, der seinen Kontrakt bei Ajax Amsterdam im Juli vorzeitig aufgelöst hatte, wird keine Ablöse fällig.

Der ehemalige Liverpool-Kapitän soll die Nachfolge von Christian Norgaard antreten, der zum FC Arsenal gewechselt ist. Nach zwölf Jahren bei den Reds und darauffolgenden Kurzstationen bei Al Ettifaq in Saudi-Arabien und Ajax kehrt der 84-fache Nationalspieler in seine englische Heimat zurück. Mit Blick auf die WM im kommenden Jahr könnte sich Henderson mit guten Leistungen noch einmal für die Nationalmannschaft empfehlen. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel war der 84-fache Nationalspieler zuletzt wieder Teil der Three Lions.