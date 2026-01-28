Menü Suche
RB tütet Verlängerung ein

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Ole Werner erzählt, Marcel Schäfer hört zu @Maxppp

Bundesligist RB Leipzig geht mit Benno Kaltefleiter in die Zukunft. Laut ‚Sky‘ unterschreibt der 17-Jährige im Anschluss an seinen 18. Geburtstag am 14. Februar einen Profivertrag. Dieser ist dann bis 2029 gültig.

B. Kaltefleiter Mittelfeldspieler - 17 Jahre Logo RB Leipzig RB Leipzig Deutschland Deutschland Benno Valentin Kilan Kaltefleiter
Kaltefleiter soll ab sofort bei den Profis mittrainieren und an die erste Mannschaft herangeführt werden. Der U17-Nationalspieler saß kurz vor Weihnachten beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen erstmals auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz.

