RB tütet Verlängerung ein

Bundesligist RB Leipzig geht mit Benno Kaltefleiter in die Zukunft. Laut ‚Sky‘ unterschreibt der 17-Jährige im Anschluss an seinen 18. Geburtstag am 14. Februar einen Profivertrag. Dieser ist dann bis 2029 gültig.

Kaltefleiter soll ab sofort bei den Profis mittrainieren und an die erste Mannschaft herangeführt werden. Der U17-Nationalspieler saß kurz vor Weihnachten beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen erstmals auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz.