Botola Pro

Ex-SGE-Profi: Neuer Klub für Barkok

von Martin Schmitz - Quelle: Bild | Sky
1 min.
Aymen Barkok 2425 @Maxppp

Aymen Barkok hat nach einem halben Jahr der Vereinslosigkeit einen neuen Arbeitgeber gefunden. Das berichten ‚Bild‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend. Der 27-Jährige wechselt demnach in seine marokkanische Heimat und schließt sich zeitnah Raja Casablanca an. Der offensive Mittelfeldspieler ist bereits vor Ort und absolviert gegenwärtig den Medizincheck. Anschließend soll der 18-malige Nationalspieler einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschreiben.

Barkok stammt aus der Jugend von Eintracht Frankfurt und stand zuletzt bis zum vergangenen Sommer im Kader des FC Schalke 04. Für die Knappen kam Barkok jedoch lediglich sechsmal zum Einsatz. Für Frankfurt, Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf absolvierte er insgesamt 113 Bundesligapartien.

