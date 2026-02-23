Menü Suche
Kommentar 6
FT-Kurve Bundesliga

Bundesliga: Die FT-Topelf des 23. Spieltags

von Die Redaktion
1 min.
Topelf 23. Spieltag @Maxppp

Spieler des Spieltags: Ragnar Ache

Die Frage nach dem Tor der Saison dürfte nach dem vergangenen Spieltag eigentlich entschieden sein. Der traumhafte Fallrückzieher von Ache zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für den 1. FC Köln könnte direkt in ein Fußballlehrbuch übertragen werden. Auch abseits seines Treffers arbeitete der ehemalige U21-Nationalspieler unermüdlich im Sturmzentrum der Geißböcke, war immer anspielbar und stets gefährlich. Eine echte Topleistung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler des 23. Spieltags?
- Ende in 3 Tagen
Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

  • Mainz - Hamburg 05 1:1
  • FC Bayern - Frankfurt 3:2
  • Wolfsburg - Augsburg 2:3
  • Union - Leverkusen 1:0
    1. FC Köln - Hoffenheim 2:2
  • Leipzig - Dortmund 2:2
  • Freiburg - M’gladbach 2:1
  • St. Pauli - Bremen 2:1
  • Heidenheim - Stuttgart 3:3
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Ragnar Ache

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Ragnar Ache Ragnar Ache
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert