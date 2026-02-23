Bundesliga: Die FT-Topelf des 23. Spieltags

Spieler des Spieltags: Ragnar Ache
Die Frage nach dem Tor der Saison dürfte nach dem vergangenen Spieltag eigentlich entschieden sein. Der traumhafte Fallrückzieher von Ache zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für den 1. FC Köln könnte direkt in ein Fußballlehrbuch übertragen werden. Auch abseits seines Treffers arbeitete der ehemalige U21-Nationalspieler unermüdlich im Sturmzentrum der Geißböcke, war immer anspielbar und stets gefährlich. Eine echte Topleistung.
Die FT-Topelf
Wer war euer Spieler des 23. Spieltags?
Die Ergebnisse im Überblick
- Mainz - Hamburg 05 1:1
- FC Bayern - Frankfurt 3:2
- Wolfsburg - Augsburg 2:3
- Union - Leverkusen 1:0
- FC Köln - Hoffenheim 2:2
- Leipzig - Dortmund 2:2
- Freiburg - M’gladbach 2:1
- St. Pauli - Bremen 2:1
- Heidenheim - Stuttgart 3:3
