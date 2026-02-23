Bundesliga: Die FT-Topelf des 23. Spieltags

Spieler des Spieltags: Ragnar Ache

Die Frage nach dem Tor der Saison dürfte nach dem vergangenen Spieltag eigentlich entschieden sein. Der traumhafte Fallrückzieher von Ache zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung für den 1. FC Köln könnte direkt in ein Fußballlehrbuch übertragen werden. Auch abseits seines Treffers arbeitete der ehemalige U21-Nationalspieler unermüdlich im Sturmzentrum der Geißböcke, war immer anspielbar und stets gefährlich. Eine echte Topleistung.

Die FT-Topelf

