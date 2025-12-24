FC Bayern: Zarte Hoffnung auf Barcola?

Im vergangenen Sommer klopfte der FC Bayern bei Bradley Barcola an – und stieß durchaus auf Gegenliebe. Die ‚tz‘ berichtete schon im Sommer, dass der heute 23-jährige Franzose bereit für einen Wechsel an die Isar war, Paris St. Germain schob aber einen Riegel vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bayern holten stattdessen Luis Díaz (28) und sind glücklich mit den Leistungen des Kolumbianers. Perspektivisch muss man sich aber bereits nach einem jüngeren Linksaußen umschauen. Said El Mala (19/1. FC Köln) ist daher Thema – und vielleicht ja auch nach wie vor Barcola?

Falls ja, gibt es nun neuen Anlass zur Hoffnung. Denn wie ‚Le Parisien‘ berichtet, ziert sich der 18-fache Nationalspieler, seinen Vertrag zu verlängern. PSG legte demnach schon ein Angebot vor, dieses reichte aber nicht aus, um Barcola zu überzeugen. Ein Transfer im kommenden Sommer würde dennoch teuer werden, da der pfeilschnelle Rechtsfuß ohnehin noch bis 2028 gebunden ist. Rund 100 Millionen Euro Ablöse werden gehandelt. Auch der FC Liverpool gilt als interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer Berater für Barcola

Barcola wechselte zudem seine Beratungsagentur. Statt von Star-Agent Jorge Mendes wird er mittlerweile von Moussa Sissoko vertreten. Dieser ist nicht weniger berüchtigt, boxte einst die Streik-Wechsel von Ousmane Dembélé (von Borussia Dortmund zum FC Barcelona) und Randal Kolo Muani (von Eintracht Frankfurt zu PSG) durch.