Bundesliga geht leer aus: Burnley holt Amdouni

Zeki Amdouni hat sich gegen reges Interesse aus der Bundesliga entschieden und wird künftig für den FC Burnley in der Premier League auflaufen. Der 22-jährige Schweizer wechselt vom FC Basel zu den Clarets und unterzeichnet einen Fünfjahresvertrag. Knapp 19 Millionen Euro fließen dem Vernehmen nach als Ablöse.

In den vergangenen Wochen wurde der fünffache Nationalspieler auch mit Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Der Zuschlag geht nun an die Engländer. Amdouni über seine neue Herausforderung auf der Insel: „Die letzten zwei Monate waren sehr wichtig für mich. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und er wollte mich wirklich haben. Außerdem wollte ich unbedingt mit ihm arbeiten, das ist für mich das Wichtigste.“

