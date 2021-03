Lamela zurück nach Italien?

Erik Lamela weckt Begehrlichkeiten in der Serie A. Walter Sabatini, Sportkoordinator des FC Bologna, kündigt gegenüber der Zeitung ‚Resto del Carlino‘ an: „Erik Lamela ist ein mögliches Ziel. Wir werden in Erfahrung bringen, ob es Chancen gibt, Lamela von den Spurs zu holen.“

Bis 2022 ist der argentinische Offensivspieler noch an Tottenham gebunden. Da Lamela meist von der Bank kommt, soll er mit seiner Rolle nicht zufrieden sein. Interessante Hintergrundinfo: Sabatini hatte den 29-Jährigen einst von River Plate zur AS Rom geholt.