Toppmöller nach sechs Spielen gefeuert

Der französische Vizemeister RC Lens zieht offenbar schnell die Reißleine und trennt sich von Cheftrainer Dino Toppmöller. Das ist einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zu entnehmen. Beim kommenden Ligaspiel gegen die AS Monaco am Freitag (20:45 Uhr) soll Toppmöller schon nicht mehr an der Seitenlinie stehen.

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Stattdessen geht die französische Sportzeitung davon aus, dass Toppmöllers Assistenten Bilal Hamdi und Yannick Cahuzac interimsweise übernehmen. Perspektivisch werde man sich aber nach einem neuen Coach umschauen.

Ex-Frankfurt-Trainer Toppmöller hatte den Posten erst in diesem Sommer angetreten. Drei Siege und ein Unentschieden aus den ersten sechs Saisonspielen reichen den Verantwortlichen aber offenbar nicht aus für eine Weiterführung der vertraglich bis 2028 vereinbarten Zusammenarbeit.

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Update (12:31 Uhr): Laut ‚Bild‘ hat die Entlassung keine sportlichen Gründe. Vielmehr sei es zu einem Disput zwischen Toppmöller und der Vereinsführung gekommen, die seinen Co-Trainer und engen Vertrauten Nelson Morgado freistellen wollte, der „einigen im Verein zu unbequem gewesen“ sein soll. Damit war der deutsche Coach laut der Boulevardzeitung nicht einverstanden.