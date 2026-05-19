Polanski-Erbe: Zwei Favoriten in Gladbach

Die Zukunft von Eugen Polanski als Trainer von Borussia Mönchengladbach ist noch nicht abschließend geklärt. Aktuell steht der Coach bei den Fohlen noch in der Verantwortung. Es deutet sich allerdings eine Trennung an. Potenzielle Kandidaten für die Nachfolge gibt es reichlich.

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Ganz oben auf der Liste stehen laut ‚Bild‘ zwei Trainer. Der Boulevardzeitung zufolge sind Domenico Tedesco und Sandro Schwarz die beiden Favoriten. Welche Spur aktuell heißer ist, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor.

Mit welchem Trainer sollte Borussia Mönchengladbach in die neue Saison gehen? Eugen Polanski Sandro Schwarz Domenico Tedesco Steffen Baumgart Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder pflegt ein enges Verhältnis zu Schwarz. Die zwei kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FSV Mainz 05. Wirklich zufriedenstellend arbeitete Schwarz zuletzt aber nicht. Bei RB New York wurde der 47-Jährige aufgrund von Erfolglosigkeit entlassen. Noch schlimmer lief es davor bei Hertha BSC. Tedesco hingegen führte Fenerbahce zur Vizemeisterschaft. Für die hoch anspruchsvollen Istanbuler war das allerdings nicht ausreichend.

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Weitere Namen, die mit der Borussia in Verbindung gebracht wurden, sind Adi Hütter und Dino Toppmöller. Beide sind aber schlichtweg zu teuer, berichtet die ‚Bild‘. Steffen Baumgart steht seine Vergangenheit beim Gladbacher Erzirivalen 1. FC Köln im Weg, heißt es außerdem.