52-Millionen-Angebot für Vuskovic

Brighton & Hove Albion legt im Poker um Luka Vuskovic (19) nach. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Seagulls bei Tottenham Hotspur ein aufgebessertes Angebot in Höhe von umgerechnet knapp 52 Millionen Euro inklusive Boni für den Innenverteidiger eingereicht.

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Tottenham wolle nun zeitnah entscheiden, wie es mit Vuskovic weitergehen soll. Die zuvor offerierten 35 Millionen Euro hatten die Spurs nicht von einem Verkauf überzeugt, angeblich fordert man 60 Millionen.

Der kroatische WM-Teilnehmer (sechs Länderspiele) ist sich mit Brighton, so ist zu vernehmen, schon mündlich einig geworden. Jetzt müssten also nur noch die Londoner final den Daumen heben, damit der letztjährige HSV-Leihspieler innerhalb der Premier League wechselt.