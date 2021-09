Vereinslos: Geht Aurier zum Rivalen?

Nach seiner Vertragsauflösung bei Tottenham Hotspur könnte Serge Aurier zum Erzrivalen wechseln. Laut ‚Sky Sports‘ will der 28-jährige Rechtsverteidiger in England bleiben und sowohl der FC Arsenal als auch andere Klubs aus England beschäftigen sich mit der Situation des Ivorers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gunners haben nach dem Leih-Abgang von Héctor Bellerín zu Betis Sevilla theoretisch noch Bedarf auf der rechten Defensivseite. Zwar verpflichtete Arsenal mit Takehiro Tomiyasu (22) einen flexibel einsetzbaren Abwehrspieler, doch der 1,88 Meter große Rechtsfuß wird wohl in der Innenverteidigung dringender gebraucht. Aurier hatte am zurückliegenden Deadline Day am Dienstag seinen Vertrag nach insgesamt vier Jahren bei den Spurs aufgelöst.