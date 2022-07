Mata verhandelt mit United-Erzrivalen

Juan Mata winkt ein Verbleib in der englischen Eliteklasse. Der spanische Offensivmann befindet sich der ‚Daily Mail‘ zufolge in Verhandlungen mit Leeds United. Sein Vertrag bei Manchester United ist Ende Juni ausgelaufen.

Mata soll großes Interesse an der Aufgabe in Leeds zeigen. Doch die Sache birgt gehörigen Zündstoff, schließlich sind Leeds und die Red Devils seit Jahrzehnten erbitterte Erzrivalen. Im Old Trafford würde sich der 34-Jährige jedenfalls keine Freunde machen.