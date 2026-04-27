BVB bekommt Konkurrenz: Kovacs Rolle bei Sancho

Bei Borussia Dortmund steht im Sommer wieder einmal ein Umbruch an. Spieler wie Julian Brandt (29), die den Klub über viele Jahre geprägt haben, gehen. In Jadon Sancho soll ein alter Bekannter dafür zurückkehren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist, dass Niko Kovac ein großer Fan des Engländers ist und früh für ein erneutes Comeback geworben hat. Laut ‚Teamtalk‘ spielt der Kroate sogar eine Schlüsselrolle im Deal. Er habe sich bereits mit Sancho intensiv ausgetauscht und dem 26-Jährigen die Rolle aufgezeigt, die für ihn vorgesehen wäre. Positiv aus BVB-Sicht: Aus dem Bericht geht hervor, dass Sancho seinen Wert für die Schwarz-Gelben ganz ähnlich eingeschätzt haben soll.

Villans geben nicht auf

Unter anderem die Gespräche mit Kovac hätten dazu geführt, dass sich die Schwarz-Gelben im Werben um Sancho in der Pole Position befinden. Sancho ist im Sommer ablösefrei, da sein Vertrag bei Manchester United ausläuft. Für einen Transfer zum BVB müsste der Linksaußen auf Gehalt verzichten, wozu er sich bereit erklärt haben soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allzu sicher dürfen sich die Dortmunder, bei denen auch die Vereinsbosse bereits grundsätzlich grünes Licht gegeben haben, aber nicht sein. ‚Teamtalk‘ zufolge arbeitet auch Aston Villa an einem Deal. Dort spielt der Rechtsfuß momentan auf Leihbasis. Lange war er bei den Villans außen vor, inzwischen pendelt er aber immerhin zwischen Ersatzbank und Startelf. Auch mit dem Premier League-Klub habe Sancho Gespräche geführt. Erste Wahl ist aber wohl die Borussia.