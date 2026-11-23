Rouven Schröder will nicht ausschließen, dass Leistungsträger Joe Scally (23) Borussia Mönchengladbach im Winter verlassen wird. „In der jetzigen Situation: Wenn ein Angebot kommt, müssen wir uns über jedes Angebot unterhalten“, stellt der Sportdirektor bei ‚Sky90‘ unmissverständlich klar, „das ist eine Abwägungsfrage. Dafür sind wir im Management da und stecken die Köpfe zusammen.“

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Der Vertrag von Florian Neuhaus (29) ist ebenfalls nur noch bis zum Sommer datiert. Beim Topverdiener, der unter dem neuen Trainer Alexander Blessin mittlerweile wieder Stammspieler ist, lässt sich Schröder zu keiner Prognose hinreißen: „Zu auslaufenden Verträgen werden wir uns jetzt nicht äußern, weil wir noch gar nicht wissen, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Wir spielen Bundesliga, das ist unser Ziel und dann werden wir die Gespräche auch führen.“