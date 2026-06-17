Batista Meier in die Bundesliga

Oliver Batista Meier läuft künftig in der Bundesliga auf. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der 25-jährige Offensivspieler vor dem Wechsel zum SC Paderborn. Die Unterschrift unter einen Dreijahresvertrag soll am morgigen Donnerstag erfolgen.

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Im Sommer 2025 war Batista Meier vom SSV Ulm nach Münster gewechselt. Für die Adler steuerte das frühere Talent des FC Bayern in der abgelaufenen Zweitliga-Saison sechs Tore und vier Vorlagen in 30 Einsätzen bei. Den Preußen-Abstieg in die dritte Liga konnte der Rechtsfuß aber nicht verhindern.