Leicester: Neuer Vertrag für Barnes

Harvey Barnes steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung bei Leicester City. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der Linksaußen in Kürze ein stark verbessertes Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2025 unterschreiben. Damit wird der 23-Jährige für seine starken Leistungen in der Vorsaison belohnt.

Barnes stammt aus der Jugendabteilung von Leicester und avancierte nach einigen Leihen innerhalb Englands in den vergangenen Jahren zum Stammspieler. Mit 13 Toren und vier Vorlagen in 35 Einsätzen hatte der Offensivspieler maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Vorsaison der Foxes, die mit dem Gewinn des FA Cups gekrönt wurde.