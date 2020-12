West Ham holt dänisches Talent

West Ham United hat sich ein vielversprechendes Talent aus Dänemark gesichert. Wie die Hammers offiziell mitteilen, wechselt Frederik Alves von Silkeborg IF zu den Londonern. Der 21-jährige Innenverteidiger wird sich im Januar dem Klub anschließen und erhält einen Vertrag bis 2024.

„Ich bin sehr aufgeregt und kann es kaum erwarten loszulegen. Ich war sehr aufgeregt, als ich hörte, dass ein großes Team aus der Premier League interessiert ist, und ich bin sehr froh, dass ich eine Chance bei diesem Klub bekomme“, sagt Alves, der für Dänemarks U21-Nationalmannschaft bislang fünf Partien absolvierte.

We are pleased to announce that promising Denmark U21 international defender Frederik Alves has agreed to join the Club.