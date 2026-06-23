Bochum bedient sich in Dortmund

Nach Michael Steinwender (26) präsentiert der VfL Bochum seinen zweiten Neuzugang des Tages. Von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund wechselt Babis Drakas zum Zweitligisten. Der Flügelspieler unterschreibt beim VfL bis 2029.

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Da der Vertrag in Dortmund ausläuft, wird keine Ablöse fällig. In der Regionalliga West kam er in der abgelaufenen Saison auf sechs Tore und zehn Vorlagen. Direktor Lizenzfußball Simon Zoller sagt über den Neuen: „Babis kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und erhöht dadurch unsere Flexibilität auf den Außenbahnen. Er bringt eine enorme Geschwindigkeit, eine sehr geradlinige Spielweise mit und ergänzt die vorhandenen Spielertypen hervorragend.“