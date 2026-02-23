Schnelles Toppmöller-Comeback in der Bundesliga?

Am 18. Januar kommunizierte Eintracht Frankfurt die Trennung von Dino Toppmöller offiziell. Nach rund zweieinhalb Jahren im Amt musste der Übungsleiter seinen Posten bei den Hessen räumen. Übernimmt der 45-Jährige bald schon wieder in der Bundesliga?

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚kicker‘ bringt Toppmöller als Trainer-Kandidaten beim VfL Wolfsburg ins Spiel. Dort gerät Chefcoach Daniel Bauer immer mehr unter Druck, beim enttäuschenden 2:3 gegen den FC Augsburg am Samstag blieb man im sechsten Ligaspiel in Folge ohne Sieg und schwebt als Tabellen-15. in akuter Abstiegsgefahr.

Toppmöller kennt Sportdirektor Schwegler

Trotz der Negativ-Serie darf Bauer vorerst weitermachen. Nach der Augsburg-Pleite erhielt der 43-Jährige Rückendeckung von Sportgeschäftsführer Peter Christiansen, der jedoch auch betonte, dass es keine Garantie gebe, dass Bauer bis Saisonende an der Seitenlinie stehen werde: „Das kann niemand sagen. Aber das ist der Plan.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei gleichbleibendem Trend die Personalie Toppmöller bei den Wölfen heißer wird. Dieser kennt VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler noch bestens aus gemeinsamen Frankfurter Zeiten. Dass man in Niedersachsen bei einem möglichen weiteren Trainerwechsel zumindest über Toppmöller nachdenkt, käme dadurch keineswegs überraschend.

Auch Reis & Hecking gehandelt

Darüber hinaus nennt der ‚kicker‘ mit Thomas Reis und Dieter Hecking zwei weitere Namen als potenzielle Bauer-Nachfolger, die beide jeweils Wolfsburger Vergangenheit haben. Reis, erst vor knapp eineinhalb Wochen in der Türkei bei Samsunspor entlassen, betreute von 2016 bis 2019 die U19 des VfL. Hecking, der Mitte September beim VfL Bochum gehen musste, coachte die Profis zwischen 2013 und 2016 und feierte in dieser Zeit den DFB-Pokalsieg und die Vizemeisterschaft.