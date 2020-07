Brighton verpflichtet Lallana

Adam Lallana setzt seine Karriere innerhalb der Premier League fort. Wie Brighton & Hove Albion am Montagabend verkündete, hat der 32-jährige Mittelfeldspieler einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Zuletzt stand Lallana sechs Jahre lang beim FC Liverpool unter Vertrag, mit dem er die Champions League sowie den Meistertitel gewann. Das Arbeitspapier des ehemaligen englischen Nationalspielers lief nun aus, sodass keine Ablöse fällig wird.

😁 It’s official!



✍️ Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC 🔵⚪️