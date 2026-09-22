Tuchel vor historischer Nominierung

Nachdem gleich fünf Profis kurzfristig für die kommenden Nations League-Spiele absagen mussten, erwägt Thomas Tuchel eine geschichtsträchtige Nachnominierung. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, spielt der englische Nationaltrainer mit dem Gedanken, Max Dowman (16) vom FC Arsenal aus der U19 in die A-Nationalmannschaft abzuberufen. Beide Teams trainieren derzeit vor ihren Länderspielen im Stützpunkt St. George’s Park in London.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dowman wäre der jüngste Spieler aller Zeiten, der je für die Three Lions nominiert wurde. Sollte der Flügelspieler, der bereits 15 Pflichtspieleinsätze für die Gunners bestritten und dabei vier Scorerpunkte gesammelt hat, bei der Partie gegen Spanien am Samstag (20:45 Uhr) zum Einsatz kommen, würde er den Rekord für den jüngsten Debütanten deutlich unterbieten. Diesen hält seit 2006 der ehemalige Arsenal-Profi Theo Walcott mit 17 Jahren und 75 Tagen. Dowman wäre bei einem potenziellen Einsatz gegen die Iberer 16 Jahre, acht Monate und 26 Tage alt.