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Premier League

Arteta-Deal besiegelt

von Fabian Ley - Quelle: BBC
Mikel Arteta feiert den Sieg der Premier League @Maxppp

Mikel Arteta verschreibt seine Zukunft dem FC Arsenal. Beide Parteien sind sich nach Informationen der ‚BBC‘ final einig, der 44-jährige Trainer habe einem neuen und langfristig datierten Vertrag zugestimmt. Bislang war Arteta nur bis Ende der Saison an die Gunners gebunden.

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Der Spanier ist seit Dezember 2019 Arsenal-Coach und führte die Nordlondoner in der vergangenen Saison zum langersehnten Premier League-Titel. Sein neuer Kontrakt beinhaltet laut der ‚BBC‘ eine deutliche Gehaltserhöhung, aktuell kassiert Arteta umgerechnet rund 11,5 Millionen Euro pro Jahr zuzüglich Bonuszahlungen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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