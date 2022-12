BVB lässt Talent ziehen

Valentino Vermeulen bricht seine Zelte bei Borussia Dortmund wieder ab. Der 21-jährige Niederländer wird den BVB laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ in Kürze verlassen. Ziel ist sein Heimatverein FC Eindhoven. Ob die Borussia eine Ablöse für Vermeulen kassieren wird, ist nicht bekannt.

Der Rechtsverteidiger war nach starken Leistungen in der zweiten niederländischen Liga im vergangenen Sommer nach Dortmund gewechselt. Dort sollte er zunächst in der zweiten Mannschaft Fuß fassen, funktioniert hat das aber nicht. Vermeulen kam in keinem einzigen Pflichtspiel im BVB-Trikot zum Einsatz. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2025.

