Zwangspause: Mitrovic mit Herzproblemen

Al Hilal muss vorerst auf Aleksandar Mitrovic verzichten. Wie der Klub aus der Saudi Pro League offiziell bestätigt, musste sich der serbische Stürmer aufgrund ungewöhnlicher Ermüdungserscheinungen und Herzrhythmusstörungen in medizinische Behandlung begeben.

The medical staff has decided to rest Mitrović 🔹 pic.twitter.com/OaENxVwl4I