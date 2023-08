Brentford: Über 90 Millionen für Toney?

Ivan Toney könnte die Kassen vom FC Brentford füllen. Nach Informationen der ‚Times‘ erwartet der Premier League-Verein, den Mittelstürmer in der kommenden Wintertransferperiode für bis zu 93 Millionen Euro zu verkaufen. Der FC Arsenal und Tottenham Hotspur seien die heißesten Kandidaten für eine Verpflichtung des Engländers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich rechneten die Bees bereits in diesem Sommer mit einem Abgang des 27-Jährigen. Wegen Verstößen gegen die Wett-Regularien ist Toney jedoch bis Mitte Januar vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Unterdessen strebt der einmalige Nationalspieler einen Wechsel seiner Berateragentur an. Ziel sei es, an einen englischen Top-Sechs-Klub vermittelt zu werden.