Marcos Llorente zieht das Interesse zahlreicher europäischer Spitzenvereine auf sich. Nach Informationen von ‚Teamtalk‘ beobachten auch der FC Bayern sowie der FC Barcelona die Situation um den 31-Jährigen aus der Ferne. Das Interesse vom FC Liverpool, dem FC Chelsea sowie Manchester City sei dem Bericht zufolge jedoch konkreter.

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Da Llorentes Vertrag bei Atlético Madrid im kommenden Sommer ausläuft, wäre keine Ablösesumme fällig. Die Colchoneros wollen den spanischen Weltmeister jedoch unbedingt mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten. Der Rechtsfuß ist auch in der laufenden Spielzeit unter Diego Simeone gesetzt. Insgesamt bestritt der Allrounder, der sowohl auf der rechten Außenbahn als auch im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt, 308 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub, in denen er 37 Tore und 45 Vorlagen beisteuerte.

Inwiefern die Bayern auf der Rechtsverteidiger-Position künftig Bedarf haben werden, ist fraglich. Mit Konrad Laimer (29) und Josip Stanisic (26) ist der deutsche Rekordmeister bereits doppelt besetzt. Auch im Mittelfeld haben die Münchener zurzeit genügend Optionen.