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Schwerere Verhandlungen um Ljubicic

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Marin Ljubicic feiert ein Tor im Trikot von Fortuna Düsseldorf @Maxppp

Fortuna Düsseldorf möchte Leihspieler Marin Ljubicic über die Saison hinaus im Klub halten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Sportvorstand Sven Mislintat von dem 24-Jährigen total überzeugt und will um ihn und Sturmkollege Cedric Itten (29) auch in der kommenden Saison die Offensive der Fortuna aufbauen. Eine mögliche Option wäre eine erneute Leihe, diesmal mit Kaufoption. Das Boulevardblatt geht allerdings von schweren Verhandlungen mit Ljubicics Stammklub Union Berlin aus, der schon für die halbjährige Leihe mit 500.000 Euro eine hohe Gebühr aufgerufen hatte.

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Der Kroate selbst scheint von der Idee eines möglichen Verbleibs angetan zu sein, betonte zuletzt: „Mir gefällt es hier gut. Die Stadt ist toll, die Mannschaft ist auch top und hat mich gut aufgenommen. Die Situation ist klar, es ist nur eine Leihe – aber das ist eine Sache zwischen den Klubs. Das ist nicht mein Thema, für mich geht es nur darum, Leistung zu zeigen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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