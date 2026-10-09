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Brisante Suche: Geduldsfaden bei Woltemade schon gerissen?

Weder bei der deutschen Nationalmannschaft, noch bei Juventus Turin kommt Nick Woltemade in dieser Saison in Tritt. Die Alte Dame such schon nach Alternativen.

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Nick Woltemade vergibt eine Großchance @Maxppp

Der Fehlschuss gegen Serbien ging viral und passt genau ins Bild, das Nick Woltemade aktuell abgibt. Der Hype um den 24-Jährigen ist nach dem 75-Millionen-Wechsel zu Newcastle United längst abgeebbt. Auch bei seinem derzeitigen Leihklub Juventus Turin fremdelt Woltemade mit seiner Rolle – und vice versa.

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Denn die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass die Alte Dame inzwischen erkannt hat, dass der deutsche Nationalspieler nicht dem eigentlich gesuchten Profil eines Mittelstürmers entspricht. Zu häufig lässt sich der Rechtsfuß tiefer fallen und fehlt dann im Strafraum. Ein Umstand, der zur Folge hat, dass Juve schon jetzt nach einem neuen, „echten“ Neuner suche.

Konkret beschäftigen sich die Bianconeri mit Mateo Retegui (27/Al-Qadsiah), Folarin Balogun (25/AS Monaco) und Antonio Raimondo (22/Frosinone, Leihe vom FC Bologna). Die drei Kandidaten sind allesamt der Rolle des klassischen Mittelstürmers zuzuordnen.

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Hinter Randal Kolo Muani (27) ist diese Position aktuell verwaist, da Trainer Luciano Spalletti keinen richtigen Platz für Woltemade findet. Vieles deutet darauf hin, dass auch die Leihstation für den großgewachsenen Angreifer nicht zum erhofften Durchbruch führen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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