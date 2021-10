Aurier unterschreibt in Spanien

Serge Aurier setzt seine Karriere beim FC Villarreal in Spanien fort. Der 28-Jährige unterzeichnet beim Gelben U-Boot einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf zwei weitere Spielzeiten. Für den Rechtsverteidiger ist Villarreal die erste Station seiner Karriere in La Liga.

Eine Ablöse wird für Aurier nicht fällig, da der Rechtsfuß seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur am Deadline Day aufgelöst hatte. In der vergangenen Saison nahm der 70-fache ivorische Nationalspieler nur noch die Rolle des Rotationsspielers ein und schaffte es immer seltener in den Kader der Spurs.

Nach knapp einmonatiger Vereinslosigkeit möchte Aurier seiner Karriere nun wieder neuen Schwung verleihen. Vor seiner Zeit in Tottenham war der Defensivspieler vier Jahre für Paris St. Germain am Ball. Nun geht es nach Stationen in Frankreich und England weiter auf die iberische Halbinsel.