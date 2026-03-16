Münster entlässt Ende

Die Zeit von Alexander Ende bei Preußen Münster ist abgelaufen. Der 46-jährige Cheftrainer wurde beim Zweitligisten heute mit sofortiger Wirkung freigestellt. Münster ist akut abstiegsgefährdet und rangiert auf Platz 16 in der Tabelle, nur einen Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz. „Mit Alex war unser Ziel, eine klare und langfristig angelegte Spielidee aufzubauen. Diese Spielidee lebt von Attributen, die wir in der aktuellen Situation und nach der schwierigen Rückserie nicht mehr in der notwendigen Form auf den Platz bringen konnten. Mit dem Blick nach vorne und dem Bewusstsein, dass wir unser Saisonziel weiterhin aus eigener Kraft erreichen können, haben wir jetzt eine konsequente Entscheidung im Sinne des Klubs getroffen“, begründet Geschäftsführer Sport, Strategie und Kommunikation Ole Kittner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Sonntag gingen die Preußen mit 0:6 bei Dynamo Dresden baden. Für die Klub-Bosse ein herber Rückschlag zu viel, um mit Ende in der Verantwortung weiterzumachen. Der Coach hatte die Mannschaft erst vor Beginn der laufenden Saison übernommen, wird am Sonntag (13:30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg aber wohl nicht mehr an der Seitenlinie stehen.