Profivertrag für Pauli-Talent Jessen

Zweitligist FC St. Pauli setzt auf sein Nachwuchstalent Niklas Jessen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler erhält am Kiez einen ab Sommer gültigen Profivertrag. Zur Laufzeit gibt der Hamburger Aufstiegsaspirant keine Auskunft.

2019 holte Pauli den gebürtigen Hamburger Jessen aus der Jugendabteilung des FC Bayern in die Hansestadt zurück. „Niklas hat in unserem Nachwuchsleistungszentrum und bei Bayern München eine sehr gute Grundausbildung erhalten und ist jetzt an dem Punkt, den nächsten Schritt zu gehen“, lobt Sportchef Andreas Bornemann.