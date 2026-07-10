Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

Bericht: Klopp schiebt El Mala-Wechsel an

Das Tauziehen um Said El Mala geht weiter. Welche Rolle spielt Jürgen Klopp im Transferpoker?

von David Hamza - Quelle: Express
1 min.
Said El Mala mit fokussiertem Blick @Maxppp

Beim 1. FC Köln hofft man auf zeitnahe Klarheit bei Außenstürmer Said El Mala (19). Der Bundesligist will Planungssicherheit für das restliche Transferfenster und die neue Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Wechsel nach England scheint aktuell unwahrscheinlich, denkbar sind derzeit vor allem ein Transfer zu Borussia Dortmund und ein weiteres Jahr in Köln. Oder kommt es doch noch zu einer Überraschung?

Laut dem ‚Express‘ zeigt auch RB Leipzig großes Interesse an El Mala. Hinter den möglichen Bemühungen „könnte El-Mala-Fan Jürgen Klopp […] stecken“, berichtet die Kölner Zeitung. Schon vor Wochen habe er „entsprechende Überlegungen […] angeschoben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp wird in Kürze als neuer Bundestrainer unterschreiben, momentan steht er aber noch als Global Head of Soccer bei Red Bull unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
RB Leipzig
Said El Mala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Said El Mala Said El Mala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert