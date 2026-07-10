Bericht: Klopp schiebt El Mala-Wechsel an

Beim 1. FC Köln hofft man auf zeitnahe Klarheit bei Außenstürmer Said El Mala (19). Der Bundesligist will Planungssicherheit für das restliche Transferfenster und die neue Saison.

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Ein Wechsel nach England scheint aktuell unwahrscheinlich, denkbar sind derzeit vor allem ein Transfer zu Borussia Dortmund und ein weiteres Jahr in Köln. Oder kommt es doch noch zu einer Überraschung?

Laut dem ‚Express‘ zeigt auch RB Leipzig großes Interesse an El Mala. Hinter den möglichen Bemühungen „könnte El-Mala-Fan Jürgen Klopp […] stecken“, berichtet die Kölner Zeitung. Schon vor Wochen habe er „entsprechende Überlegungen […] angeschoben.“

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Klopp wird in Kürze als neuer Bundestrainer unterschreiben, momentan steht er aber noch als Global Head of Soccer bei Red Bull unter Vertrag.