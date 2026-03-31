Schalke: Abwehr-Riese im Sommer weg?

Amar Ibrisimovic (18) vom FC Schalke weckt Begehrlichkeiten in der Serie A. ‚Reprezentacija.ba‘ zufolge strecken Parma Calcio und Atalanta Bergamo die Fühler nach dem groß gewachsenen Innenverteidiger (1,90 Meter) aus. In Gelsenkirchen steht der bosnische U21-Nationalspieler allerdings noch bis 2029 unter Vertrag.

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Ibrisimovic war im vergangenen Jahr aus der Jugendabteilung des VfL Wolfsburg zu den Königsblauen gewechselt. Dort kam er in der laufenden Spielzeit in der U19 auf 18 Einsätze. Unklar ist, ob Schalke-Chefcoach Miron Muslic mit dem Abwehr-Juwel plant. Übrigens: Neben Muslic gehören in Nikola Katic (29) und Edin Dzeko (40) drei Landsmänner von Ibrisimovic zum Profiteam.