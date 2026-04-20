Überraschung: Rüdiger-Zukunft besiegelt?

Real Madrid kann offenbar auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Antonio Rüdiger zählen. Wie die ‚as‘ berichtet, liegt dem 33-Jährigen ein Angebot für ein weiteres Jahr vor. Der Innenverteidiger ginge damit in seine fünfte Saison bei den Königlichen.

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Rüdiger hatte dem Vernehmen nach lange auf ein Zweijahresangebot gepocht, musste sich in den Vertragsverhandlungen jedoch der Vereinspolitik geschlagen geben. Wie bei den Madrilenen üblich werden die Arbeitspapiere von Spielern über 32 Jahren nur jährlich verlängert.

Der spanische Traditionsklub geht davon aus, dass Rüdiger das Angebot annimmt, obwohl die Zeichen zuletzt eher auf Abschied standen. Der Defensivakteur wurde verstärkt mit Manchester United, dem FC Liverpool und Juventus Turin in Verbindung gebracht.

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Rüdiger will bleiben

Bei Real Madrid ist man mit der körperlichen Verfassung und den Leistungen des deutschen Nationalspielers nach wie vor zufrieden. Insbesondere Rüdigers professionelle Einstellung nach seiner Oberschenkelverletzung im vergangenen Herbst imponierte den Verantwortlichen, heißt es.

Schon im März ließ der Rechtsfuß durchblicken, dass er sich einen Verbleib wünscht: „Für mich ist das Wichtigste, körperlich fit zu sein. Ich fühle mich gut. Beim Rest bin ich sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich liebe Real Madrid. Und ich liebe es, hier zu sein.“