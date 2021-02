Bilbao bindet Vencedor

Athletic Bilbao hat sich mit Unai Vencedor auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Wie der baskische Klub mitteilt, läuft das erneuerte Arbeitspapier des 20-jährigen Mittelfeldspielers nun bis 2025 und enthält künftig eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro.

Vencedor gelang in dieser Spielzeit der Durchbruch bei den Profis. Für das Team von Trainer Marcelino lief das Eigengewächs in bislang 18 Pflichtspielen auf, zumeist stand er in der Startelf. Eine Torbeteiligung verbuchte der Sechser dabei nicht.