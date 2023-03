Inter: Kommt der Dzeko-Erbe aus England?

Bei Inter Mailand spielt Mittelstürmer Gianluca Scamacca eine Rolle in den Transferplanungen für den Sommer. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ haben die Nerazzurri den 24-Jährigen von West Ham United als Nachfolger für Edin Dzeko im Blick, sollte man sich mit dem Bosnier nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen können. Der 37-jährige Ex-Wolfsburger würde bei Inter gerne noch einmal für zwei Jahre verlängern. Der Vizemeister bevorzugt stattdessen einen Einjahresvertrag.

Bei einer Trennung am Saisonende würde Scamacca wie schon im vergangenen Sommer in den Fokus rücken. Der 1,95 Meter große Rechtsfuß tut sich nach seinem 36-Millionen-Wechsel im vergangenen Jahr noch immer schwer mit der Premier League. Dem ehemaligen Angreifer von US Sassuolo gelangen für die Hammers nur drei Treffer in 16 Ligapartien. Zudem wurde Scamacca im Winter Konkurrent Danny Ings (30) vor die Nase gesetzt, wodurch dessen Einsatzzeiten zuletzt noch weiter sanken. Bei West Ham steht der italienische Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag.

