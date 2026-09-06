Bayern-Chef teilt gegen Tuchel aus

Jan-Christian Dreesen kann sich einen Seitenhieb gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel nicht verkneifen. Bezogen auf die aktuellen Berichte der ‚Sport Bild‘, Vincent Kompany habe einen dritten Toptransfer neben Nathaniel Brown (23) und Ismael Saibari (25) gefordert, sagte der Vorstandsboss des FC Bayern beim Doppelpass auf ‚Sport1‘ mit einem Augenzwinkern: „Er (Tuchel, Anm. d. Red.) hätte gesagt: warum nur drei?“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kompany hingegen reagierte deutlich diplomatischer: „Ich bin total überrascht, dass das irgendwo in der Welt umging. Das ist ein bisschen wahnsinnig. Ich bin nicht einmal aufgestanden mit diesem Gedanken in den letzten drei Monaten.“ Zu Erinnerung: Tuchel hatte die Bayern seinerzeit mit der öffentlich ausgetragenen Suche nach einer Holding Six mehrere Monate in Atem gehalten.