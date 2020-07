Ligue 1 gibt Starttermin bekannt

Der französische Fußballverband hat den offiziellen Beginn der Saison 2020/21 bekanntgegeben. Am 22. August rollt in Frankreich wieder der Ball. Meister Paris St. Germain trifft am ersten Spieltag auf den FC Metz.

Da PSG im August noch am Endrundenturnier der Champions League teilnimmt, könnte sich dieser Termin eventuell verschieben. Das Finale der Königsklasse ist für den 23. August terminiert. In Frankreich hatte man im April die Saison wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen.