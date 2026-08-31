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Offiziell 2. Bundesliga

Vogt nach Heidenheim

von Lukas Hörster
Alessandro Vogt im Testspiel @Maxppp

Alessandro Vogt verlässt die TSG Hoffenheim schon wieder. Den 21-jährigen Mittelstürmer zieht es per Leihe in die zweite Liga zum 1. FC Heidenheim.

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Dort soll Vogt Spielpraxis sammeln, die ihm in Hoffenheim wohl verwehrt bliebe. Der Schweizer war erst zum 1. Juli für 2,7 Millionen Euro vom FC St. Gallen verpflichtet worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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