2. Bundesliga
Vogt nach Heidenheim
@Maxppp
Alessandro Vogt verlässt die TSG Hoffenheim schon wieder. Den 21-jährigen Mittelstürmer zieht es per Leihe in die zweite Liga zum 1. FC Heidenheim.
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𝑵𝑬𝑾 𝑺𝑰𝑮𝑵𝑰𝑵𝑮 ✍️ pic.twitter.com/QwrQdOSpBy— 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) August 31, 2026
Dort soll Vogt Spielpraxis sammeln, die ihm in Hoffenheim wohl verwehrt bliebe. Der Schweizer war erst zum 1. Juli für 2,7 Millionen Euro vom FC St. Gallen verpflichtet worden.
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